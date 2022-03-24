Краснодарского блогера допросили в России как подозреваемого по делу об оскорблении Лукашенко

Краснодарского блогера и россиянина Леонида Кудинова допросили в России в качестве подозреваемого по уголовному делу об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК РБ), сообщает «Кавказ. Реалии».

Как следует из документов, опубликованных адвокатом Кудинова Михаилом Беньяшом, дело против краснодарца возбуждено Гомельским горотделом СК 12 ноября 2021 года. Допрос блогера в России проводил следователь Следственного отдела по прикубанскому округу Краснодара по фамилии Баранов.

По версии беларуского СК, Кудинов разместил ютуб-видео с целью «дестабилизации обстановки в Республике Беларусь» и «умышленного унижения чести и достоинства главы государства».

Как уточняет издание, речь идет о размещенном в ютубе видеоролике, посвященном акциям протеста в Беларуси в 2020 году. Помимо критики Лукашенко блогер, по версии следствия, опубликовал видео с критикой действий милиции и судов Беларуси по отношению к протестующим. Это стало основанием для еще одной уголовной статьи — об оскорблении судьи (статья 391 УК). Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2021 года в Гомеле, в России оно передано в отдел Следственного комитета по Прикубанскому округу Краснодара.

Адвокат Кудинова сказал изданию, что блогер мог допускать в видеоролике экспрессивные высказывания, но они, по мнению юриста, не выходят за пределы допустимой критики действий публичных политиков.

«В уголовном деле идет речь не только об оскорблении президента Лукашенко, но и белорусского судьи и милиционеров. Получается, их критика является оскорблением власти в России», — указал адвокат.

Подозреваемый, по словам Беньяша, не планирует оспаривать его привлечение к этому делу, но будет доказывать его незаконность в суде.