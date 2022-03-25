«Альфа‑Банк» сообщил о заморозке инвестиционных счетов из‑за санкций

«Альфа-Банк» сообщил о заморозке инвестиционных счетов доверительного управления в связи санкциями, сообщается в пресс-релизе.

«Мы получили официальное уведомление от большинства наших брокеров (Великобритания, страны ЕС) о заморозке инвестиционных счетов доверительного управляющего ЗАО "Альфа-Банк" в связи с санкционными ограничениями, введенными данными странами», — пишет пресс-служба банка.

Операции по инвестиционным счетам временно приостановлены, покупка и продажа ценных бумаг невозможны. «Альфа-Банк» отмечает, что активы вкладчиков не конфискованы и не утрачены, доступ к ним будет возможен после снятия санкций. При этом перевести активы к другому брокеру невозможно.

Также банк уточняет, что сохраняется возможность совершать операции на рынке США у одного из брокеров, но все пополнения и выводы средств в долларах приостанавливаются. В том числе по тем заявлениям на вывод, которые были приняты до сегодня.

Что касается Московской биржи, то операции в российских рублях работают в стандартном режиме.

Всего в Беларуси услуги доверительного управления предоставляют девять банков. Кроме «Альфа-Банка», туда входят попавшие под санкции БелВЭБ, «Сбербанк» и «Белагропромбанк». Также такая услуга есть у «Беларусбанка», «Паритетбанка», «Белгазпромбанка», «Приорбанка» и «БСБ Банка». На момент публикации они не объявляли о заморозке инвестиционных счетов.