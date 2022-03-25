«Белсат»: вышла из СИЗО глава Союза поляков Анжелика Борис

Вышла на свободу глава не признанного беларускими властями Союза поляков Анжелика Борис, сообщают телеканал «Белсат» и глава «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский.

По информации телеканала, Борис изменили меру пресечения и вывезли в Гродно. При этом контактировать с польскими дипломатами ей не разрешают, уточняют журналисты. Издание «Радыё Свабода» уточняет, что главу Союза поляков перевели под домашний арест.

Замглавы Союза поляков Марек Заневский написал в фейсбуке, что Борис отвезли к матери в деревню в Гродненской области. По его информации, ранее мать обратилась к Александру Лукашенко с просьбой освободить активистку. Сама Борис заявление о помиловании не писала.

В марте 2021 года против Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130). Тогда же силовики задержали главу Союза и еще четырех активистов.

Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву в конце мая передали Польше. Андрей Почобут остается за решеткой.

По версии следствия, фигуранты с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны, «совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

Обновлено в 18:40. Добавлена информации от замглавы Союза поляков Марека Заневского.