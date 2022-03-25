Задержанного хирурга Андрея Любецкого обвиняют в разжигании вражды и по еще трем статьям УК

Прокуратура обвиняет задержанного хирурга Андрея Любецкого в нарушении четырех статей УК, сообщает ведомство.

Против медика возбуждено уголовное дело о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), разжигании вражды и розни (часть 1 статьи 130 УК), публичном оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (части 1 и 2 статьи 368 УК).

Как утверждает прокуратура, на своей странице в фейсбуке Любецкий публиковал информацию, направленную на разжигание социальной вражды и розни «по признаку профессиональной принадлежности» в отношении силовиков и госслужащих.

Также ведомство считает, что медик высказывался о решении «нарушить данную им врачебную клятву» и призывал своих коллег к тому же.

Кроме того, по мнению ведомства, Любецкий на своей странице, «не стесняясь в выражениях», оскорблял Лукашенко и силовиков. «Фигурантом неоднократно публиковались сообщения, в которых помимо оскорблений в адрес представителей власти содержались высказывания с использованием ненормативной лексики в отношении них», — пишет прокуратура.

По данным следствия, медик не меньше восьми раз участвовал в митингах в 2020-2021 года и «упорно нарушал общественное спокойствие и блокировал пути транспортных коммуникаций». Обвиняемый, по версии прокуратуры, с целью «ведения радикальной деятельности» выкрикивал лозунги, блокировал движение транспорта и игнорировал требования силовиков.

Андрея Любецкого задержали в мае 2021 года. Он 18 лет работал хирургом в 4-й детской больнице Минска, а в 2016 году ушел в частную практику, когда с ним не продлили контракт. У Любецкого четверо несовершеннолетних детей.

Его жена Наталья Любецкая также медик — стоматолог. В начале апреля 2021 года она стала одной из героинь фильма «Манкурты» о уехавших из страны силовиков на телеканале ОНТ. Как утверждалось в фильме, Наталья Любецкая по просьбе экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, с которым училась в одной школе, забирала документы неизвестного содержания. В эфире сказали, что там были поддельные документы из КГБ. Наталью задержали и допросили, а затем освободили. Незадолго до задержания мужа она вместе с детьми уехала из страны.