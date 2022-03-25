Суд дал еще семь месяцев лишения свободы осужденному на 11 лет колонии минчанину Тихону Осипову
Суд дал еще семь месяцев лишения свободы осужденному на 11 лет колонии минчанину Тихону Осипову
25 марта 2022, 16:53
 
 
 
 
 

Суд Октябрьского района Могилева на выездном заседании в могилевской ИК № 15 приговорил осужденного ранее Тихона Осипова к семи месяцам лишения свободы по статье о злостном неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, на процесс не смогли попасть ни жена обвиняемого, ни его родители, поэтому о подробностях судебного заседания ничего неизвестно.

В ИК №15 Осипова перевели 15 августа 2021 года. За семь месяцев в колонии его дважды наказывали сутками в ШИЗО и два раза помещали в помещение камерного типа. Последний раз в ПКТ его отправили на четыре месяца, где он должен находиться до 14 апреля. Кроме того, как утверждают правозащитники, осужденного лишили передач и свиданий, а заказные письма администрация колонии уничтожает.

В мае 2021 года Тихона Осипова осудили на 11 лет колонии по делу о наезде на военнослужащих 11 августа. Его обвинили в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), заведомо ложном доносе (часть 1 статьи 400 УК) и покушении на убийство военных (часть 1 статьи 14 и статьи 362 УК).

По версии обвинения, минчанин участвовал в акциях протеста и наехал на своем автомобиле на пятерых военнослужащих. Позже он утопил свой автомобиль в водоеме и заявил об угоне.

Осипов признал вину по статье о заведомо ложном доносе. На суде минчанин рассказал, что испугался, увидев как силовики разбивают машины и вытаскивают оттуда водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных. По словам обвиняемого, силовики разбили ему заднее правое стекло, сотрудник направлял оружие в сторону его автомобиля. Осипов пригнулся и не контролировал дорожную ситуацию.

     
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