Суд дал еще семь месяцев лишения свободы осужденному на 11 лет колонии минчанину Тихону Осипову

Суд Октябрьского района Могилева на выездном заседании в могилевской ИК № 15 приговорил осужденного ранее Тихона Осипова к семи месяцам лишения свободы по статье о злостном неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, на процесс не смогли попасть ни жена обвиняемого, ни его родители, поэтому о подробностях судебного заседания ничего неизвестно.

В ИК №15 Осипова перевели 15 августа 2021 года. За семь месяцев в колонии его дважды наказывали сутками в ШИЗО и два раза помещали в помещение камерного типа. Последний раз в ПКТ его отправили на четыре месяца, где он должен находиться до 14 апреля. Кроме того, как утверждают правозащитники, осужденного лишили передач и свиданий, а заказные письма администрация колонии уничтожает.

В мае 2021 года Тихона Осипова осудили на 11 лет колонии по делу о наезде на военнослужащих 11 августа. Его обвинили в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), заведомо ложном доносе (часть 1 статьи 400 УК) и покушении на убийство военных (часть 1 статьи 14 и статьи 362 УК).

По версии обвинения, минчанин участвовал в акциях протеста и наехал на своем автомобиле на пятерых военнослужащих. Позже он утопил свой автомобиль в водоеме и заявил об угоне.

Осипов признал вину по статье о заведомо ложном доносе. На суде минчанин рассказал, что испугался, увидев как силовики разбивают машины и вытаскивают оттуда водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных. По словам обвиняемого, силовики разбили ему заднее правое стекло, сотрудник направлял оружие в сторону его автомобиля. Осипов пригнулся и не контролировал дорожную ситуацию.