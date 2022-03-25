Польское МВД создало комиссию по решению проблемы беларуских беженцев

МВД Польши создало комиссию по решению проблем беларуских беженцев, проживающих в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

25 марта прошло первое заседание комиссии, в котором участвовал заместитель министра МВД Бартош Гродецки. Ведомство уточняет, что создание комиссии стало результатом переговоров между главой МВД Мариушем Каминским и политиком Светланой Тихановской днем ранее.

В комиссию включена юрист и представитель по правовым вопросам офиса Светланы Тихановской Кристина Рихтер, о чем она сообщила в своем фейсбуке.