«Желтые сливы»: против википедиста Марка Бернштейна возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка

Против википедиста Марка Бернштейна возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Об этом написал провластный телеграм-канал «Желтые сливы», канал ГУБОП репостнул это сообщение.

«И виноват в этом исключительно он сам. Да, в мятеже двадцатого года он участие принимал, в массовых беспорядках участвовал, но умудрился не засветиться и имел все шансы ответственности за содеянное избежать», — утверждают авторы «Желтых сливов».

Пессимист. Что известно о Марке Бернштейне — арестованном редакторе википедии из Минска, который правил статью о войне в Украине

Как утверждает телеграм-канал, изначально внимание к блогеру со стороны ГУБОП привлекла его редакторская работа над статьями в википедии, посвященными войне в Украине.

«Естественно, к нему сразу заглянул ГУБОП, провести воспитательную беседу о недопустимости распространения ложной информации о вооруженных силах нашего союзника. Посмотрели телефон, а там готовое уголовное дело уже по нашему законодательству...», — пишут «Желтые сливы».

12 марта суд арестовал Бернштейна на 15 суток по статье о неподчинении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). После этого он так и не вышел на свободу. Об уголовном деле против википедиста ранее сообщало издание «Наша Нiва».

О задержании Бернштейна стало известно 11 марта, когда пост с его фотографиями и видео появился в телеграм-канале ГУБОП.

На одном из коллажей с подписью «Деанон» в посте были приведены персональные данные Бернштейна: телефон, адреса страниц в социальных сетях, дата рождения и место работы. Рядом была его фотография и подпись: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». На видео ведомства Бернштейн лежал на полу лицом вниз и называл свое имя и место работы.

Марк Бернштейн — вики-активист и блогер. Он входилв список топ-50 лучших авторов википедии.