Против бойцов добровольческого батальона имени Калиновского возбудили уголовное дело

В Беларуси возбудили уголовное дело против членов добровольческого батальона имени Калиновского, состоящего из беларусов, участвующих в войне на стороне Украины, сообщил замначальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич в эфире СТВ.

«Нам известно 50 человек, которые заявили о своем участии в деятельности "батальона", так называемого. Этим лицам дана правовая оценка, возбуждено дело "соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства", 361-ая, часть 3», — рассказал он.

По его словам, по этому делу беларуские ведомства сотрудничают с российскими, а возвратившихся членов батальона в Беларуси будет ждать уголовная ответственность.

Беларуские добровольцы объявили о создании отдельного батальона имени Кастуся Калиновского 9 марта.