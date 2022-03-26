Вышел на свободу глава ОГП Николай Козлов

Вышел на свободу глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов, который отбыл трехмесячный арест, сообщает сама партия.

В августе суд приговорил Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок.

Ранее Козлов отбывал административный арест за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). В протоколе от 12 января указано, что неповиновение следователям заключается в том, что Козлов отказался расписаться в «подписке о недопустимости разглашения данных предварительного следствия». После на него возбудили уголовное дело