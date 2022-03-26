Двоих администраторов телеграм‑чата «Петриков 97%» приговорили к 3 и 5 годам колонии

Гомельский областной суд приговорил двух администраторов телеграм-чата «Петриков 97%» Виктора Бедрия и Евгения Климова к 3 и 5 годам колонии в условиях усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Их обоих обвинили в руководстве «экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК), а Климова — еще и в разжигании вражды (статья 130 УК) за репост сообщения из телеграм-канала Nexta. Суд вынес приговор 25 марта, но известно о нем стало только сейчас.

Как пишет «Вясна», Бедрий вступил в чат 12 августа 2020 года, а через пять дней откликнулся на объявление о поиске администратора, который бы удалял сообщения, в которых присутствуют враждебность или нецензурная лексика. Через несколько недель он пришел к выводу, что его помощь в модерации не нужна, поскольку другой модератор справляется сам, и потому заходил в чат изредка в качестве читателя.

В суде Бедрий частично признал вину, согласившись, что был модератором «Петрикова 97%» еще до того, как его признали «экстремистским», однако отрицал руководство им.

9 июня 2021 года по решению суда Железнодорожного района Гомеля «Петриков 97%» объявили «экстремистским» ресурсом, а 9 ноября чат признали «экстремистским формированием».

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радые Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждали, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.