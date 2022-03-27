ГУБОП опубликовал видео с бойцом ММА Владиславом Новицким, на котором тот рассказывает об участии в августовских протестах

Телеграм-канал ГУБОП опубликовал видео с беларуским бойцом ММА Владиславом Новицким. На видео он рассказывает, что в августе 2020 года участвовал в протестах и что некоторые его знакомые сейчас воюют на стороне Украины.

«В беспорядках, которые творились там в первые дни, не участвовал, был против этого», — говорит Новицкий на видео силовиков.

После он рассказывает, что у него есть «много знакомых, которые уехали отсюда в 2020 году, которые подталкивали меня участвовать в массовых беспорядках», и что «сейчас они воюют на стороне Украины».

К посту ГУБОП кроме видео с Новицким прикреплены несколько скриншотов и фотографий с телефона спортсмена: например, переписки и фото с протестов.

Задержан ли Владислав Новицкий, ГУБОП не уточняет.