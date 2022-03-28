Европейский банк реконструкции и развития закрывает свои офисы в Минске и Москве

Европейский банк реконструкции и развития объявил о том, что находится в процессе закрытия своих офисов в Москве и Минске. Информация об этом появилась на сайте ЕБРР.

«Мы решительно осудили войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси», — говорится в сообщении банка.

В сентябре 2020 года банк прекратил рассматривать новые проекты с государственным сектором. В ноябре 2021 года ЕББР объявил, что прекращает рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе с частным сектором. 1 марта 2022 года банк принял решение о бессрочной приостановке доступа Беларуси и России к его финансам.