В Витебске задержали трех ведущих травматологов, причина неизвестна

В Витебске силовики задержали троих ведущих врачей-травматологов, пишет Zerkalo со ссылкой на два не связанных источника из сферы здравоохранения Витебской области.

По информации издания, задержанные — сотрудник ВГМУ и главный областной внештатный травматолог-ортопед Константин Болобошк, заведующий травматологическим отделением Витебской областной клинической больницы Андрей Крылов и заведующий травматологическим отделением БСМП в Витебске Александр Церковский.

Само задержание, пишет Zerkalo, произошло 26 марта. В кабинетах медиков прошли обыски.

Точная причина задержания врачей на данный момент неизвестна.