Суд над россиянкой Софьей Сапегой сделали закрытым

Гродненский областной суд объявил о рассмотрении уголовного дела против россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме, сообщает РИА «Новости».

Как пишет издание Sputnik, о закрытии дела ходатайствовал гособвинитель, аргументировав это тем, что «в материалах дела есть запрещенный контент». Корреспондентка «Минской правды» Диана Шибковская написала, что Сапега поддержала ходатайство, «так как в его ходе могут быть озвучены персональные данные официальных лиц».

Сапегу обвиняют по семи статьям УК, в том числе в разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконном сборе и распространении информации о частной жизни (части 1 и 2 статьи 203-1 УК);

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Кроме того, еще по пяти статьям обвинения Сапега проходит как организатор. Ей вменяют угрозы насилием сотруднику ОВД (часть 4 статьи 16 и статья 364 УК); воздействие на сотрудника ОВД с целью изменения его деятельности (часть 4 статьи 16 и статья 365 УК); угрозы насилием должностному лицу (часть 4 статьи 16 и статья 366 УК); угрозы убийством, насилием, повреждением имущества судье (часть 4 статьи 16 и статья 389 УК) и воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста (часть 4 статьи 16 и статья 198 УК).

По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — писала Генпрокуратура.

Всего в телеграм-канал разместили персональные данные не меньше 238 человек, среди которых силовики, прокурорские работники, судьи и госслужащие. По утверждению Генпрокуратуры, после публикации в адрес потерпевших начали поступать угрозы.

Ведомство отметило, что Сапега «выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве», а ее содействие «имело существенное значение в изобличении других соучастников». Также девушка «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

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23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). В итоговом обвинении этих статей нет.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.