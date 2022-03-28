Беларуского греко‑католического священника оштрафовали на 1600 рублей за наклейку с надписью «Украина, прости»

Беларуского греко‑католического священника Василия Егорова оштрафовали на 50 базовых величин (1600 рублей) за наклейку с надписью «Украина, прости». Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Как пишет канал, священника задержали 25 марта предположительно за наклейку на автомобиле с надписью «Украина, прости». Егорова поместили в ИВС до суда, который прошел в Могилеве, сообщает «Хрысціянская візія».

Василий Егоров — настоятель прихода Божьей Матери Белыничской. По информации телеграм-канала, он учился в Ивано-Франковске и получил сан из рук украинского епископа греко-католической церкви Софрония Мудрого.