Жителя Бреста обвиняют в дискредитации Беларуси за статьи в википедии

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о дискредитации власти (статья 369-1 УК) против 30-летнего брестчанина П. за размещение «заведомо ложных сведений» о деятельности государственных органов Беларуси в википедии и на сайте Международного общества прав человека, сообщает Генпрокуратура.

Как пишет пресс-служба ведомства со ссылкой на материалы дела, брестчанин размещал «заведомо ложные сведения» с 29 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года, в том числе о причастности беларуских властей к убийству в октябре 2004 года журналистки Вероники Черкасовой, а также к пыткам и убийствам людей.

Максимальное наказание по статье о дискредитации Беларуси — до четырех лет лишения свободы.