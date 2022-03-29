«Белсат» и «Наша Ніва»: силовики задержали бывшего вице‑премьера Василия Матюшевского и руководствао банка БелВЭБ

Силовики задержали руководство банка БелВЭБ, среди которых бывший вице-премьер Василий Матюшевский, сообщает «Белсат» со ссылкой на читателей и «Наша Ніва». Позже «Наша ніва» уточнила, что Матюшевский задержан по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (статья 424 УК).

По информации изданий, банкиров задерживал Департамент финансовых расследований.

В разделе «руководство» на сайте банка указаны председатель правления Василий Матюшевский, его заместители Тарас Надольный, Анатолий Борисевич, Дмитрий Левданский и Виктор Перепелица.

Обновлено в 18:35. Добавлена статья, по которой задержан Матюшевский.