«Белсат» и «Наша Ніва»: силовики задержали бывшего вице‑премьера Василия Матюшевского и руководствао банка БелВЭБ
«Белсат» и «Наша Ніва»: силовики задержали бывшего вице‑премьера Василия Матюшевского и руководствао банка БелВЭБ
29 марта 2022, 15:18
 
 
 
 
 

Силовики задержали руководство банка БелВЭБ, среди которых бывший вице-премьер Василий Матюшевский, сообщает «Белсат» со ссылкой на читателей и «Наша Ніва». Позже «Наша ніва» уточнила, что Матюшевский задержан по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (статья 424 УК).

По информации изданий, банкиров задерживал Департамент финансовых расследований.

В разделе «руководство» на сайте банка указаны председатель правления Василий Матюшевский, его заместители Тарас Надольный, Анатолий Борисевич, Дмитрий Левданский и Виктор Перепелица.

Обновлено в 18:35. Добавлена статья, по которой задержан Матюшевский.

     
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