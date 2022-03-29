Международный союз биатлонистов приостановил работу национальных федераций Беларуси и России

Исполнительный комитет международного союза биатлонистов (IBU) единогласно решил приостановить деятельность национальных федераций Беларуси и России, сообщается на сайте организации.

Как считает комитет, обе федерации «нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU». Тем самым они нанесли ущерб репутации биатлонного спорта и международного союза.

Кроме того, исполнительный комитет посчитал, что так как российское вторжение в Украину остановило деятельность федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы федерации Беларуси и России продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU.

Ранее сообщалось, что международный союз биатлонистов отстранил беларуских и российских спортсменов от соревнований.