В Гомеле задержали двух коллекторов, которым вменяют избиение должника ради 80 рублей

В Гомеле милиция задержала двух коллекторов, которые избили должника ради 80 рублей, сообщает издание «Белка» со ссылкой на зампрокурора города Виталия Савенчука.

По версии следствия, в феврале двое коллекторов пришли к знакомому им гомельчанину, который задолжал 80 рублей их знакомой. Один из задержанных нанес хозяину квартиры более двадцати ударов руками и ногами в область головы и туловища. Затем, удерживая его, ввел столовую вилку под ногтевую пластину руки мужчины. Также утверждается, что потерпевшему прижигали кожу зажигалкой и замахивались на него гантелей.

В гостях находился и приятель потерпевшего. По информации следователей, его ударили в область лица.

Оба коллектора задержаны, против них возбудили уголовное дело о принуждении к выполнению обязательств с применением насилия (статья 384 К). Одному из них также предъявлено обвинение в хулиганстве (статья 339 УК).