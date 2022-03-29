Госбюро расследований Украины изъяло вагоны с удобрениями и металлом, который транспортировали из Беларуси

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины заблокировали попытки «незаконного экспорта продукции Республикой Беларусь» через Украину, сообщает ведомство.

Утверждается, что работники ГБР обнаружили сто вагонов с калийными удобрениями на железнодорожном вокзале Коростень в Украине. В рамках уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины) ведомство установило, что продукция общим весом почти семь тысяч тонн направлялась от беларуских поставщиков в страны Азии.

Также работники ГБР заблокировали транзит двух вагонов стальной продукции общим весом 139 тонн. Товар отправили из Беларуси транзитом через Украину и клиентам из Северной Африки.

Обе поставки планировалось отгружать морским транспортом из украинских портов. Сотрудники Бюро сообщили Житомирской областной военной администрации о принудительном изъятии имущества для государственных нужд.