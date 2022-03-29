Zerkalo: за получение взятки задержаны от 25 до 50 врачей‑травматологов

26 марта в Беларуси были задержаны от 25 до 50 травматологов, сообщает Zerkalo. Их подозревают по статье о получении взятки (статья 430 УК). О задержании врачей стало известно спустя три дня.

По информации издания, в субботу по всей стране задерживали травматологов-ортопедов. Обыски проводило КГБ.

Близкие одного из задержанных рассказали изданию, что врач проходит по части 2 статьи 430 УК — «Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере». Их процессуальный статус пока не известен.

Среди задержанных главный внештатный травматолог-ортопед Витебской области Константин Болобошко, заведующий травматологическим отделением Витебской областной клинической больницы Андрей Крылов, заведующий травматологическим отделением БСМП Витебска Александр Церковский, заведующий травматологическим отделением ЦРБ в Волковыске Евгений Савко.