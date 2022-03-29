Суд над четырьмя анархистами, обвиняемых в участии в «экстремистском формировании» «Прамень», сделали закрытым

В Минском областном суде начался суд над четырьмя анархистами, обвиняемыми в участии в «экстремистском формировании» «Прамень», сообщает правозащитный центр «Вясна».

По ходатайству прокурора Александра Романовича суд сделали закрытым. Дело рассматривает судья Елена Мисник.

Анархистов Евгения Рубашко, Александра Белова и двух Артемов Соловьев обвиняют в участии в «экстремистском формировании» «Прамень» (часть 3 статьи 361-1 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

12 ноября МВД признало объединение беларуских анархистов «Прамень» «экстремистским формированием».

Александра Белова и Евгения Рубашко задержали в конце июля 2021 года, двух Артемов Соловьев — 4 августа. По утверждению правозащитников, активистов избили при задержании. Позже им предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Рубашко и Белов были активистами инициативы «Еда вместо бомб», которая занималась раздачей еды бездомным. 8 января она объявила о временной приостановке работы из-за угрозы преследования со стороны властей.