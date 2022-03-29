Википедия получила второе уведомление от Роскомнадзора за статью о войне в Украине

Роскомнадзор направил википедии второе предупреждение за статью о войне в Украине, сообщает неофициальное сообщество русской Википедии.

По мнению ведомства, нарушением является то, что в статье война называется «Вторжением России на Украину», «Российской агрессией против Украины», «Российско-Украинской войной», «войной», а не «специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской народных Республик по демилитаризации и денацификации Украины».

Также у ведомства есть претензии к тому, что в статье указаны информация о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих и гражданского населения Украины, которых нет в пресс-релизах российского министерства обороны.

С этой же статьей связывают задержание в Минске Марка Бернштейна. По сообщению телеграм-канала «Желтые сливы», изначально внимание к блогеру со стороны ГУБОП привлекла его редакторская работа над статьями в википедии, посвященными войне в Украине.

«Естественно, к нему сразу заглянул ГУБОП, провести воспитательную беседу о недопустимости распространения ложной информации о вооруженных силах нашего союзника. Посмотрели телефон, а там готовое уголовное дело уже по нашему законодательству…», — пишут «Желтые сливы».

12 марта суд арестовал Бернштейна на 15 суток по статье о неподчинении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). 26 марта против него возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Пессимист. Что известно о Марке Бернштейне — арестованном редакторе википедии из Минска, который правил статью о войне в Украине

28 марта прокуратура передала в суд дело против другого редактора википедии Павла Перникова. Он обвиняется в публикации «заведомо ложных сведений» (статья 369-1 УК).