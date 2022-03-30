Мингорсуд приговорил подполковника КГБ Храловича к 10 годам колонии по обвинению в измене государству

Минский городской суд приговорил к 10 годам колонии бывшего подполковника КГБ Алексея Храловича, сообщает Генпрокуратура.

Он признан виновным в измене государству (часть 2 статьи 356 УК). По приговору суда Хралович лишен звания «подполковник»; ему назначен штраф в размере 500 базовых величин (16 000 рублей).

ОНТ: КГБ задержал своего сотрудника и еще шесть человек за госизмену и незаконный оборот оружия

31 марта 2021 года на гостелеканале ОНТ вышел фильм «Манкурты», — о спецоперации по поиску предателя внутри КГБ и разоблачению «форм и методов работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности». Один из героев фильма — задержанный подполковник КГБ Алексей Хралович.

Глава КГБ Иван Тертель утверждал, что комитет выявил в своих рядах «шпиона» — им оказался 37-летний Хралович. В фильме утверждалось, что он передал постановочные записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт с помощником Лукашенко Николаем Латышенком и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым телеграм-каналу Nexta. Эти «прослушки», говорили авторы фильма, были изготовлены специально, чтобы раскрыть Харловича.