В посольстве Литвы в Минске образовалась очередь из 10 тысяч желающих получить визы

В посольстве Литвы в Минске образовалась очередь из 10 тысяч желающих получить получить визы. Речь идет о работниках переезжающих в Литву компаний, список которых предоставило министерство экономики и инноваций Литвы, пишет Delfi со ссылкой на литовский МИД.

По словам вице-министра иностранных дел Литвы Эгидиюса Мейлунаса, в литовском посольстве в Минске сейчас работает один дипломат и он должен обработать более 10 000 заявок из приоритетного списка, который передало Минэкономики. Выдать визы обещают до 20 апреля.

«Это в идеальном случае. Если будет принято создать еще одну очередь для водителей, прямо говорю, придется тех 10 000 убрать в сторону и заниматься водителями. Пока до 20 апреля у нас на повестке дня водителей нет, просто физически невозможно будет это осуществить», — сказал представитель МИД Аудрюс Бендинскас.

Эгидиюс Мейлунас отметил, что выдача виз беларусам россиянам не запрещена, а ограничена.

«Не запрещено принимать на работу, ограничен прием заявок на получение виз в консульских отделах. Сейчас исключение делают для работников компаний, которые переводят в Литву. Министерство экономики составляет списки этих людей, по этим спискам и выдают визы», — сказал он.