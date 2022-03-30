Генпрокуратура порекомендовала беларусам не ездить в Украину «во избежание противоправных действий против их жизни»

Генпрокуратура порекомендовала беларусам в ближайшее время не ездить в Украину «во избежание противоправных действий против их жизни» и сообщила о возбуждении 44 уголовных дел за «преступления против наших граждан на территории соседнего государства».

По утверждению ведомства, следователи возбудили 35 уголовных дел о разбойных нападениях (статья 207 УК), восемь — о грабежах (статья 206 УК) и одно уголовное дело об убийстве (статья 139 УК).

«Предметами преступного посягательства становились коммерческий транспорт (похищены 64 седельных тягача с полуприцепами и грузами), а также личное имущество граждан в виде автомобилей, денежных средств. При этом двое водителей погибло», — пишет прокуратура.