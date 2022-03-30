«Зеркало»: бывшего вице‑премьера и главу правления банка БелВЭБ Василия Матюшевского отпустили из ДФР

После допроса в департаменте финансовых расследований силовики отпустили бывшего вице-премьера и главу правления банка БелВЭБ Василия Матюшевского, пишут «Зеркало» и «Наша Нiва» со ссылками на свои источники.

По информации «Зеркало», вероятно, были освобождены и заместители Матюшевского, задержанные накануне. Однако источник «Нашай Нівы» утверждает, что они остаются в изоляторе. По версии издания, Матюшевского отпустили, «чтобы он смог оперативно найти средства для компенсации "ущерба"».

«Белсат» и «Наша Ніва»: силовики задержали бывшего вице‑премьера Василия Матюшевского и руководствао банка БелВЭБ

20 марта «Белсат» и «Наша Нiва» написали о задержании нескольких топ-менеджеров банка БелВЭБ. В частности, сообщалось, что Василия Матюшевского задержали по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (статья 424 УК).

В разделе «руководство» на сайте банка указаны председатель правления Василий Матюшевский, его заместители Тарас Надольный, Анатолий Борисевич, Дмитрий Левданский и Виктор Перепелица.