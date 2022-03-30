Литва внесла Беларусь в список «враждебных государств»

Литва утвердила список «враждебных государств и территорий», в который вошли Беларусь, Россия, территории Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, сообщается на сайте правительства страны.

На основании этого списка можно будет исключать компании, относящиеся к включенным в него государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними контракты.

Таким образом закупщики смогут решать не финансировать «эти враждебные государства посредством государственных закупок», сказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Список будет действовать до введения в Литве чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством страны.