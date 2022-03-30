ГУБОП: против IT‑специалиста возбудили дело о содействии экстремизму за пересылку фото с военной техникой в «Беларускi Гаюн»

Против IT-специалиста возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) за отправку фотографий с военной техникой в телеграм-канал «Беларускi Гаюн», пишет ГУБОП.

Как утверждают силовики, задержанный сделал фото колонны военной техники и отправил в бот «Беларускага Гаюна». Кроме того в его телефоне обнаружили сообщения о регистрации в плане «Перамога», что ведомство расценивает как участие в экстремистском формировании (статья 361-1 УК).

К сообщению ГУБОП прилагается видео с задержанным. Он рассказывает, что разрабатывает мобильные игры в компании Severex. Внешне мужчина похож на сотрудника компании Виктора Кулинку.

«Я сфотографировал технику российских войск, состоящую из колонн КАМАЗов, "Тигров", БМП и прочей техники, которая направлялась на выезд из города Гомеля, и передал в канал "Беларускi Гаюн". Также в начале 2021 года, когда появился план "Перамога", я вступил в него», — говорит он на камеру.

«Беларускі Гаюн» — телеграм-канал активиста Антона Мотолько, созданный после начала войны в Украине. В описании указано, что канал занимается «мониторингом военной активности». 16 марта МВД признало канал и чат «экстремистским формированием».