Совмин обязал «тунеядцев», которые надолго выехали из страны с 1 марта, оплачивать коммуналку по полным тарифам

Совмин новым постановлением обязал «тунеядцев», которые надолго выехали из страны, начиная с 1 марта, полностью оплачивать коммуналку в их беларуских квартирах.

Ранее беларусы, которые имеют в собственности квартиру и попали в базу «тунеядцев», в случае выезда за границе больше чем на 10 суток могли не оплачивать часть коммуналки. Для этого требовалось выехать из страны по определенным уважительным причинам — например, на лечение, — и предварительно уведомить коммунальников об этом. В таком случае за некоторые ЖКУ оплата не начислялась.

По новым правилам «тунеядцы», которые с 1 марта уехали из Беларуси больше чем на 30 дней, не смогут воспользоваться такой возможностью. Исключение — выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение.

Погранкомитет будет сообщать в Минтруда информацию о тех, кто выехал из страны на срок больше 30 дней.

В 2015 году в Беларуси приняли декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно нему, «налог на тунеядство» в размере 20 базовых величин в год должны были выплачивать люди, которые официально не работали полгода и больше, а следовательно, не платили налоги.

После принятия декрета в 2017 году во многих беларуских городах прошли акции протеста. В ответ на волну недовольства власти приостановили действие декрета и пообещали доработать его. С начала 2019-го не занятые в экономике беларусы должны оплачивать полную стоимость коммунальных услуг — газоснабжение, отопление и воду.