Павел Латушко рассказал об иске Генпрокуратуры к нему на сумму в 6,5 миллионов рублей

Суд Минского района рассматривает исковое требование Генеральной прокуратуры Беларуси к Павлу Латушко о взыскании 2,308 миллиона рублей за «финансирование невостребованных кинопроектов» в 2011 году, а также на сумму 4,163 млн рублей за «погромы, поджоги и уничтожение имущества по призывам Координационного совета», сообщает телеграм-канал политка.

Общая сумма иска составила 6,471 миллиона беларуских рублей. Как утверждает канал политика, «доводы прокуратуры сводятся к тому, что Павел Латушко вступил в Координационный совет и таким образом спровоцировал “поджоги и погромы”», которые «произошли якобы в соответствии с "призывами и планами" Координационного совета».

«Показательно , что: никаких призывов и планов Генеральной прокуратурой не предъявлено, не предъявлено также ни фото, ни видео поджогов и погромов.

Отсутствуют заявления потерпевших и доказательства нанесенных каких бы то ни было разрушений», — пишет канал политика.

Сам Латушко, как утверждается, трижды требовал о проведении заседания по видеоконференцсвязи, но суд в требованиях отказал.

«Как видно из самих аргументов прокуратуры — затеянные режимом судебные процессы носят абсолютно политический характер, и единственная их причина – это позиция, которую отстаивал и буду принципиально отстаивать и далее, а именно: противодействие насилию в отношении граждан страны, беззаконию, творящемуся в Беларуси, и важности обеспечения требования беларуского общества о проведении новых демократических выборов, — прокомментировал политик.

Павел Латушко проходит в Беларуси обвиняемым по семи статьям УК. Он покинул страну еще в сентябре 2020 года.