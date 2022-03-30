МВД признало телеграм‑канал «Ник и Майк» и его аналоги в других соцсетях «экстремистским формированием»

МВД признало телеграм-канал «Ник и Майк», а также его аналоги в других соцсетях (в том числе в ютубе, вайбере и «Одноклассниках») «экстремистским формированием». Это следует из перечня, опубликованного на сайте ведомства. ️

«Ник и Майк» — оппозиционный телеграм-канал с более чем 50 тысячами подписчиков, созданный в октябре 2020 года.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже несколько десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радые Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждали, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.