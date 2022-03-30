Сотрудники ГУБОПиК в Минске заставили участницу Pussy Riot Риту Флорес записать ролик в поддержку Лукашенко

В Минске сотрудники ГУБОПиК задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес и заставили ее записать ролик в поддержку Александра Лукашенко. Об этом сама Флорес рассказала «Медиазоне».

Активистка приехала в Беларусь 26 марта. Сегодня, 30 марта, возле номера в минском отеле ее задержали силовики в штатском. Они отобрали у девушки телефон, осмотрели номер, а потом отвезли активистку в ГУБОПиК. Там, по словам Флорес, ее оскорбляли и угрожали «посадить на 15 лет».

По словам активистки, оперативники завели ее в кабинет и потребовали, чтобы она записала видео на зеленом фоне. «У меня было два варианта, что сказать. Первый вариант: я должна была сказать, что все, что происходит на Украине, так и должно быть, что мы должны убить этих фашистов и нацистов и что война это единственный способ решить данную проблему. Я завизжала и сказала, что не могу этого сказать и никогда в жизни не скажу. Второй вариант был сказать, что Лукашенко супер и что все протесты в Беларуси это пропаганда и блеф и что все куплено оппозицией. Если я не скажу, то мне обещали физическую расправу. Конкретно сказали, что мы с тобой будем говорить по-другому и еще никогда никто не препятствовал нашему желанию, чтобы записать это видео», — рассказала Флорес. Она согласилась записать видео в поддержку Лукашенко.

После записи ролика милиционеры сказали Флорес, что она должна покинуть страну, и что ей якобы закрыт въезд в Беларусь на 10 лет. Кроме того, девушку также сфотографировали на фоне двери, украшенной плакатами с буковами Z и V; эта фотография вскоре появилась в телеграм-канале «Улица», насчитывающем 66 подписчиков. На точно таком же фоне силовики фотографировали задержанного активиста Змитра Дашкевича.

Флорес рассказала, что когда ее вывели на улицу, она успела прочитать на табличке: «...по борьбе с преступностью и коррупцией». Активистку отпустили и вернули ей телефон. Когда она вызывала такси, приложение определило ее местонахождение — площадь Свободы, 11. ГУБОПиК расположен в соседнем здании по адресу Революционная, 3.

Флорес показала «Медиазоне» скриншот активных сессий в телеграме — на нем видны четыре подключения из Минска.