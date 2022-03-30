«Желтые сливы» опубликовали видео с работниками ЖД, которые призывают не подписываться на «экстремистские каналы»

Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал девять видео с работниками железной дороги, которые призывают не подписываться на телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».

«Мы начинаем марафон признаний сотрудников железнодорожной отрасли страны. Приготовьтесь, их будет немало. И все накосячили примерно одинаково— были подписаны на телеграм-канал Сообщество железнодорожников Беларуси. Напомним, он признан экстремистским формированием потому как призывал к диверсиям и терактам на железной дороге», — пишет канал.

Девять сотрудников ЖД в видео находятся либо на фоне красно-зеленого государственного флага, либо на фоне дверей, расположенных, вероятно, в зданиях местных силовых органов. Они называют свои имена и должности, а затем рассказывают, когда и почему подписывались на «Сообщество железнодорожников Беларуси». После этого они добавляют, что сейчас отписаны от канала и осуждают призывы к диверсиям на железной дороге.

Четверо из людей, попавших в видео, рассказывают, что о признании телеграм-канала «экстремистским формированием» они «узнали от сотрудников КГБ».

2 марта МВД рассказало о задержаниях блокировщиков железных дорог и квалифицировало их действия как терроризм. Ведомство считает, что призывы к блокированию дорог распространяли как оппозиционные политики (Светлана Тихановская и Павел Латушко), так и организации и объединения (BYPOL, «Буслы ляцяць») в знак протеста против войны в Украине. При этом, по мнению МВД, своими действиями «они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране».

«Предупреждаем всех, кто даже подумает совершать любые противоправные действия на Белорусской железной дороге: все они будут квалифицированы как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой. С террористами не договариваются, их уничтожают», — писало ведомство.

Через два дня против Тихановской возбудили уголовное дело о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности» (часть 3 статьи 361 УК).

Объединение беларуских экс-силовиков BYPOL несколько раз писало о проведении «акций прямого действия» для повреждения участков железной дороги в знак протеста против войны в Украине и возможного участия Беларуси в ней. В некоторых случаях BYPOL ссылался на «Сообщество железнодорожников Беларуси», признанное 21 марта «экстремистским формированием».