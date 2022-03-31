Гомельский областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы женщину, которая оставила новорожденную дочь в лесу

Гомельский областной суд приговорил женщину к 23 годам колонии общего режима по обвинению в убийстве заведомо малолетней (часть 2 статьи 139 УК), сообщает телеканал «Мозырь».

Дело рассматривали в закрытом режиме. В репортаже телеканала «Мозырь» говорится, что обвиняемая родила ребенка в ночь с 20 на 21 июля, но в больницу не обращалась. Ночью она привезла дочь в Мозырь и оставила ее в лесу возле детской больницы. Тело ребенка 30 июля обнаружили прохожие.

Как сообщает «Мозырь», на седьмом месяце беременности обвиняемая попала в ИВС, откуда вскоре освободилась. Когда к ней пришли с контрольной проверкой силовики, то не увидели ни живота, ни младенца. Женщина призналась в содеянном и сама показала место преступления, передает телеканал.