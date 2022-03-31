Лукашенко подписал указ, который вводит налог для рекламодателей на поддержку госСМИ

Александр Лукашенко подписал указ «О развитии средств массовой информации», который вводит налог для рекламодателей на поддержку госСМИ, сообщает его пресс-служба.

Утверждается, что указ подписан для «обеспечения устойчивого экономического положения национальных СМИ, производства в необходимом объеме качественного белорусского контента».

Согласно указу с 1 мая рекламодатели должны платить 10% налог при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, а также 20% от стоимости услуг по распространению рекламы — в иных случаях. Сбор коснется и интернет-рекламы.

За размещение социальной рекламы, а также рекламы на досках объявлений, рекламы мероприятий, организованных, среди прочих, госорганами, рекламы в зданиях и рекламы деятельности или товаров иностранного заказчика налог не уплачивается.

Полученные с этого сбора деньги уйдут на поддержку государственных СМИ.

25 марта Лукашенко высказался о наличии рекламы в негосударственных СМИ: «Я скажу прямо: реклама должна быть на патриотичных прогосударственных (не с точки зрения собственности) каналах, которые защищают государство, сохраняют мир и покой в нашем государстве».

22 марта Лукашенко подписал указ о новостных агрегаторах в интернете. Согласно нему владельцы агрегаторов должны не допускать размещение на нем информации, распространение которой ограничено законом, а также материалов заблокированных сайтов.

Через несколько дней издание Reform.by рассказало, что его удалили из российского новостного агрегатора «Яндекс.Новости» по требованию Мининформа Беларуси.

Журналисты опубликовали фотографию письма, которого Мининформ отправил в российскую компанию. В нем на четырех листах перечислены СМИ, к которым министерством ограничен доступ. Среди прочего, там есть сайты беларуской и российской редакций «Медиазоны».