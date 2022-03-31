Хакеры Bandera Hackers заявили о взломе пяти сайтов беларуских госорганизаций

Украинские хакеры Bandera Hackers в своем твиттер-аккаунте заявили о взломе пяти сайтов беларуских госорганизаций.

Как пишут Bandera Hackers, взломаны сайты госзакупок goszakupki.by и icetrade.by, сайт национального центра маркетинга и конъюнктуры цен ncmps.by, его удостоверяющий центр ca.ncmps.by и портал информационной поддержки экспорта export.by.

На момент публикации новости эти сайты не открываются, на сайтах госзакупок — уведомление о технических работах.

26 марта BanderaHackers заявили, что взломали около 30 сайтов, баз данных и других систем государственных организаций Беларуси.