Брата уехавшего из Беларуси экс‑силовика Станислава Лупоносова обвиняют в служебном подлоге с целью получения прибыли

СК завершил расследование дела против руководителя фирмы, которого обвиняют в служебном подлоге с целью получения прибыли. Ведомство называет директора 40-летним уроженцем Украины, который более четырех лет руководил строительной фирмой в Минске. Под это описание подходит Михаил Лупоносов — брат экс-силовика Станислава Лупоносова, задержанный 17 августа 2021 года по обвинению в служебном подлоге (часть 1 статьи 427 УК).

По информации СК, руководитель фирмы внес в трудовые книжки пятерых человек ложные сведения о приеме на работу для получения разрешений и сертификатов соответствия на выполнение строительных работ.

Как пишет ведомство, в 2020 году фирма в несколько этапов получила 45 тысяч рублей на основании акта сдачи-приемки работ, которые фактически не производились.

Руководителю фирмы предъявили обвинение в причинении ущерба в крупном размере (часть 2 статьи 216 УК), использовании подложного документа, совершенном повторно (часть 1 и часть 2 статьи 380 УК) и подделке документов (часть 1 статьи 427 УК).

Брат Михаила Лупоносова — экс-сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов, который во время службы сотрудничал с инициативой BYPOL, а в декабре 2020 года уехал в Украину. Против него возбудили уголовное дело о несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда (статья 352 УК).

Ранее КГБ внес Станислава Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности на основании обвинения по статье о подготовке теракта в составе организованной группы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК).