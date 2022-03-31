Минздрав: в Беларуси выявлен новый подвид омикрон‑варианта коронавируса — «стелс‑Омикрон»

В Беларуси выявлен новый подвид омикрона ВА.2 — «стелс-Омикрон», сообщает Минздрав.

Как рассказали в министерстве, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводят исследования коронавируса, чтобы контролировать завоз и распространение его генетических вариантов и отслеживать мутации в геноме. «Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта ВА.2 — "стелс-Омикрон"», — пишет Минздрав.

Министерство отмечает, что три подвида омикрона, в том числе «стелс-Омикрон», ученые выявили почти одновременно с самим омикрон-вариантом коронавируса. В пресс-релизе утверждается, что этот подвид более заразен, из-за чего сейчас наблюдается рост случаев ковида в Европе и Азии. Министерство считает, что «стелс-Омикрон» может стать преобладающим в структуре циркулирующих генетических вариантов SARS-CoV-2 в мире.

У заразившихся этим подвидом ковида течение инфекции проходит легко, проявляются симптомы вроде потери обоняния, болей в горле, головной боли и желудочно-кишечных расстройств.