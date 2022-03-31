В Украине обнаружили почти 600 вагонов, принадлежащих беларуским и российским компаниям; их национализируют

Бюро экономической безопасности Украины и Госбюро расследований обнаружили почти 600 вагонов, принадлежащих беларуским и российским предприятиям, в Черкасской и Ивано-Франковской областях. Их планируют национализировать, сообщает БЭБ.

Как передает ведомство, также его сотрудники обнаружили в одном из городов Черкасской области вагон с электрооборудованием, принадлежащем беларускому предприятию. Стоимость оборудования пока что оценивается.

Госбюро расследований обнаружило под Ивано-Франковском 176 вагонов и цистерн, принадлежащих бизнесменам из Беларуси и России. Общая стоимость имущества составляет около 264 миллионов гривен. Ведомство инициировало национализацию имущества и обратилось к главы военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой передать продукцию на нужды ВСУ.