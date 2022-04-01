Совмин подписал постановление о снятии ограничений на пересечение наземной границы Беларуси с 3 апреля

Правительство подписало постановление о снятии ограничений на въезд и выезд через наземные границы, сообщает Совмин в своем телеграм-канале.

«Документом снимаются ограничения на пересечение Государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска. Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Как сообщает Госпогранкомитет, ограничения будут сняты с 3 апреля. Они действовали в стране более года — с декабря 2020.