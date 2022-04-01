Перед 25 марта в Минске задержали бывшего фигуранта дела «Белого легиона» Сергея Стрибульского

Перед Днем Воли 25 марта в Минске был задержан бывший фигурант дела «Белого легиона» и участник движения «За Свободу» Сергей Стрибульский, пишет «Вясна».

Сейчас Стрибульский находится в изоляторе на Окрестина. Позже правозащитникам стало известно, активиста задержали 23 марта, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток. По какой статье, неизвестно. При задержании силовики провели обыск квартире Стрибульского.

В 2017 году Сергей Стрибульский провел в следственном изоляторе более трех месяцев по делу «Белого легиона». Более десятка фигурантов дела были задержаны в марте того года на фоне «маршей нетунеядцев». Им инкриминировали подготовку к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 293 УК) и создание незаконного вооруженного формирования (статья 287 УК). Летом уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а фигуранты вышли на свободу.

Обновлено в 12:15. Сергей Стрибульский получил 15 суток ареста.