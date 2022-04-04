С 5 апреля МИД временно вводит предварительную запись на апостилирование документов

Министерство иностранных дел с 5 апреля временно вводит предварительную запись на проставление апостиля и легализацию официальных документов, сообщается на сайте ведомства.

Запись вводят «в связи с большим количеством обращения». Записаться на прием можно в рабочие дни с 10:30 до 12:00, в день принимаются не более 50 человек или 150 документов.

«Иногородние заявители могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на прием, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией», — пишет МИД.

В марте правительство подняло цены на некоторые нотариальные услуги, а также легализацию документов. Раньше проставление апостиля стоило 0,5 базовой (16 рублей), теперь — 5 базовых (160 рублей).