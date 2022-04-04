«Роскомнадзор» заблокировал доступ к сайту телеканала «Белсат»

«Роскомнадзор» заблокировал доступ к сайту польского телеканала «Белсат». Это следует из сообщения в реестре на сайте ведомства.

Решение об ограничении доступа к сайту вынесла Генпрокуратура России 30 марта со ссылкой на статью 15.3 российского федерального закона о массовой информации. В статье речь идет об ограничении доступа к сайтам, «содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности» а также распространяющим недостоверную «общественно значимую информацию».

13 марта «Роскомнадзор» внес в список запрещенных сайтов беларуское издание «Наша Ніва». Решение об этом ведомство приняло 24 февраля — в первый день войны против Украины.

В этот же день Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов крупнейшее беларуское издание Zerkalo.