Прокуратура передала в суд уголовное дело против руководства агентства «Белапан»

Прокуратура направила в Мингорсуд дело против главного редактора и директора «Белапана» Ирины Левшиной, бывшего директора Дмитрия Новожилова, сотрудничавшего с агентством медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, Александрову и Злобиной ставится в вину «подготовка с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц» для участия в грубом нарушении порядка «путем оплаты» штрафов, счетов за питание в изоляторах, услуг адвокатов и другого. За эти действия им предъявлено обвинение по части 2 статьи 342 УК).

Кроме того, Ирину Злобину и Андрея Александрова обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК). Следствие выяснило, что пара «оказывала помощь иностранной организации "БАЙХЭЛП" и ее представителям в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Александрова, Новожилова и Левшину обвиняют в создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК). В публикации прокуратуры говорится, что «группа граждан в 2020-2021 годах осуществляла экстремистскую деятельность в виде создания и размещения на интернет-ресурсах ЗАО "БЕЛАПАН" материалов с признаками экстремизма».

Дмитрию Новожилову и Андрею Александрову также инкриминируют уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).