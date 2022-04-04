ГПК: на беларуско‑польской границе обнаружен мертвый гражданин Гвинеи
ГПК: на беларуско‑польской границе обнаружен мертвый гражданин Гвинеи
4 апреля 2022, 20:09
 
 
 
 
 

3 апреля около беларуско-польской границы обнаружен труп гражданина Гвинеи, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Как утверждает ведомство, у умершего при себе нашли польские продукты питания.

«По предварительным данным, гражданин Гвинеи был выдворен с сопредельной территории и оставлен на белорусской стороне в беспомощном состоянии. Вероятная причина смерти мужчины — переохлаждение. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства гибели иностранца, даётся правовая оценка действиям польской стороны.», — пишет ГПК.

     
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