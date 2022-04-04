Суд приговорил обвиняемого в разжигании вражды за комментарий о смерти сотрудника КГБ «Нирваны» к 2,5 годам колонии

Брестский областной суд приговорил Дениса Карабана, обвиняемого в разжигании вражды (статья 130 УК) за комментарий о гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка (позывной «Нирвана»), к 2,5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В вину Карабану вменяли комментарий от 28 сентября 2021 года в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ» во «Вконтакте»: «******** [супер], давно пора валить их».

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Сам Карабан в суде сперва признал вину целиком, но позже, отвечая на уточняющие вопросы, не согласился с обвинением в разжигании вражды.

Как уточняют правозащитники, это второй известный приговор за комментарии о смерти Федосюка, а первый вынесли в суде Ленинского района Могилева в январе 2022 года. Тогда 45-летнего местного жителя Александра Гавриленко приговорили к 2 годам колонии в условиях общего режима и штрафу в 100 базовых величин за публичное оскорбление представителя власти (статья 369 УК).