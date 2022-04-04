Троих жителей Калинковичей оштрафовали за пикетирование тем, что они «находились на одном месте без движения»

В Мозыре троих жителей Калинковичей оштрафовали на суммы от 480 до 2 240 рублей за то, что они, по версии милиции «длительное время находились на одном месте без движения, чем публично демонстрировали свое массовое скопление», сообщает «Палеская Вясна».

По сообщению правозащитников, задержание произошло 27 февраля. В отчете начальника отдела порядка и профилактики Мозырского РОВД Александра Пашкевича указано, что шестеро жителей Калинковичей сперва неподвижно находились на площади Ленина, а при виде милиционеров разошлись, чтобы собраться вместе на улице Советской, где они «продолжили свое публичное нахождение без движения на одном месте». За это на них составили протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

2 апреля «Палескай Вясне» было известно о штрафах, вынесенным троим из шестерых задержанных. Правозащитники не называют их имен, но уточняют суммы штрафов осужденным: 2 240 рублей, 800 рублей и 480 рублей.