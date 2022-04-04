Компания Wargaming объявила о закрытии бизнеса в Беларуси и России

Беларуская компания Wargaming, выпускающая популярную игру World of Tanks, отказывается от бизнеса в России и Беларуси. Соответствующий пост появился на странице компании в Linkedin.

«С 31 марта компания передала свой бизнес живых игр в России и Беларуси под местное управление студии Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Напротив, мы ожидаем существенных убытков как прямого результата этого решения», — написано в заявлении.

Теперь поддерживать и развивать продут в России и Беларуси будет другая компания.

Студия компании в Минске закрывается. Wargaming обещает предоставить сотрудникам, которых «затронут изменения», «максимально возможное выходное пособие и поддержку».