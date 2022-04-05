Прокуратура подала иск против музыканта Игоря Банцера о неуплате коммунальных услуг на химии

11 апреля суд Ленинского района Гродно рассмотрит дело о «взыскании средств затраченных на проживание в спецобщежитии» против Игоря Банцера, рассказал музыкант «Медиазоне».

В иске указано, что во время содержания Банцера на химии, он «допустил образование задолженности» за проживание в спецобщежитии ИУОТ №9 в Витебске.

С музыканта требуют оплатить задолженность в 81 рубль 66 копеек и пошлину по иску в 64 рубля.

«Получается, что я должен платить, компенсировать, когда я нахожусь на химии. Но тут получается, когда я нахожусь на химии, меня садят в ШИЗО. Я отсутствую на химии. За что мне платить? Я же не занимаю койко-место, я не пользуюсь туалетом, не подключаю телефон, не пользуюсь энергией. Мне сказали: "По барабану, плати"», — рассказал Банцер «Медиазоне».

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений.

25 ноября музыканта снова отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он записал для «Медиазоны» видео об условиях на химии.

В подкасте «Химия» Игорь Банцер рассказывает «Медиазоне», как жил до начала массовых протестов 2020 года и о том, как изменилась его жизнь теперь.